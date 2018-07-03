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Регион
Опубликовано 3 июля 2018, 13:32

Володин встретился с американскими конгрессменами

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин провёл встречу с делегацией американских конгрессменов, находящейся в России с рабочим визитом.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что сейчас отношения законодательных органов двух государств равны нулю. И это первая делегация Конгресса США, которая посетила Госдуму.

— Поэтому нам есть о чём поговорить, учитывая, что наши отношения в рамках парламентского измерения практически равны нулю, — сказал Володин.

Он выразил надежду, что эта встреча "положит начало этим отношениям".

Ранее глава делегации Конгресса США заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждалась тема Крыма.

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Андрей Григорьев
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