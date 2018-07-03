Володин встретился с американскими конгрессменами

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин провёл встречу с делегацией американских конгрессменов, находящейся в России с рабочим визитом.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что сейчас отношения законодательных органов двух государств равны нулю. И это первая делегация Конгресса США, которая посетила Госдуму.

— Поэтому нам есть о чём поговорить, учитывая, что наши отношения в рамках парламентского измерения практически равны нулю, — сказал Володин.

Он выразил надежду, что эта встреча "положит начало этим отношениям".