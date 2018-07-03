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Опубликовано 3 июля 2018, 13:49

Разработчик World of Warcraft рассказал, как победить Трампа на будущих выборах

Фото &copy; Twitter/Mark Kern
Фото © Twitter/Mark Kern

Несмотря на интересную идею, реакция на его предложение неприятно удивила разработчика.

Бывший сотрудник студии Blizzard, который принимал участие в разработке World of Warcraft, StarCraft и Diablo, Марк Керн написал ряд твитов, в которых высказал свою точку зрения по поводу политической ситуации в США. В них он поведал, как победить Дональда Трампа на выборах в 2020 году.

Основная мысль разработчика заключается в том, чтобы привлечь на сторону демократов как можно больше людей. По его мнению, это гарантирует успех на последующих выборах. Также разработчик считает, что необходимо принять свободу слова и отказаться от создания политической кампании на идеях противодействия и импичмента.

Вместе с этим разработчик призывает обратить внимание на проблемы Средней Америки (этот термин означает пригородное и сельское население центральных штатов). Марк уверен, что благодаря такому подходу можно будет победить Трампа на будущих выборах.

Однако подобные заявления разработчика нашли негативную реакцию. Комментаторы устроили расистские нападки, обвинили разработчика в фашизме и нацизме, а также пожелали, чтобы Марка избили.

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Сергей Сурепин
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