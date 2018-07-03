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Опубликовано 3 июля 2018, 13:59

Создатели Assassin’s Creed показали свою новую игру

Фото &copy; Private Division

Фото © Private Division

Теперь все желающие могут посмотреть на скриншоты нового амбициозного проекта от популярных разработчиков.

Создатели нового амбициозного проекта про эволюцию человека Ancestors: The Humankind Odyssey опубликовали новые скриншоты. Сейчас команда Panache Digital Games активно работает над новой игрой.

Студия занимается проектом уже около четырёх лет. Игра рассказывает о наших предках и их постепенном развитии. Изначально этот проект должен был выйти несколькими эпизодами, каждый из которых посвящён отдельному этапу развития человечества. Со временем команда отказалась от подобной концепции повествования сюжета.

Основателем и руководителем канадской студии стал дизайнер Патриc Дезиле, которому в 2003 году удалось перезапустить серию "Принц Персии". После он работал над тремя частями Assassin’s Creed.

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Сергей Сурепин
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