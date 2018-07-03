Создатели Assassin’s Creed показали свою новую игру

Теперь все желающие могут посмотреть на скриншоты нового амбициозного проекта от популярных разработчиков.

Создатели нового амбициозного проекта про эволюцию человека Ancestors: The Humankind Odyssey опубликовали новые скриншоты. Сейчас команда Panache Digital Games активно работает над новой игрой.

Студия занимается проектом уже около четырёх лет. Игра рассказывает о наших предках и их постепенном развитии. Изначально этот проект должен был выйти несколькими эпизодами, каждый из которых посвящён отдельному этапу развития человечества. Со временем команда отказалась от подобной концепции повествования сюжета.

The team is hard at work on Ancestors: The Humankind Odyssey. Here are some new images of the game. Just in time for summer! pic.twitter.com/cptwj9lqVL — Panache DigitalGames (@PanacheDGames) June 29, 2018