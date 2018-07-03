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Опубликовано 3 июля 2018, 14:49

Баг на новой карте PlayerUnknown’s Battlegrounds полностью сломал игру

Тропическая карта оказалась не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Около недели назад в PlayerUnknown's Battlegrounds появилась третья карта — тропический остров Sanhok. Сначала геймеры радовались, но после обнаружили серьёзный баг, который сделал игру полностью невыносимой.

С помощью бага игроки могут буквально спрятаться под текстурами земли. Это позволяет геймерам устраивать засаду на других игроков. Сделать это можно только в одном месте на карте — около здания в Na Kham.

Геймеры, которые обнаруживают этот баг, говорят, что они редко его используют и стараются играть честно. Разработчики в ближайшее время выпустят обновление, чтобы исправить ошибку.

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Сергей Сурепин
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