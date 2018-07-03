ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР по облигациям
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Три человека смогли доказать, что потеряли деньги после развала Советского Союза, и подсчитать, сколько именно.
Европейский суд по правам человека обязал Россию как преемницу обязательств СССР произвести выплаты по облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года.
Таков результат рассмотрения дела "Волокитин и другие против России", которое инициировали 15 человек. Только трое из них смогли указать время приобретения облигаций СССР, а значит, получилось рассчитать сумму ущерба с учётом инфляции.
Всем троим суд постановил выплатить по 1,8 тысячи евро за ущерб. Остальным ЕСПЧ присудил от 30 до 1500 евро за издержки.
Страсбургский суд напомнил, что решение аналогично предыдущим делам.