ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР по облигациям

Три человека смогли доказать, что потеряли деньги после развала Советского Союза, и подсчитать, сколько именно.

Европейский суд по правам человека обязал Россию как преемницу обязательств СССР произвести выплаты по облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года.

Таков результат рассмотрения дела "Волокитин и другие против России", которое инициировали 15 человек. Только трое из них смогли указать время приобретения облигаций СССР, а значит, получилось рассчитать сумму ущерба с учётом инфляции.

Всем троим суд постановил выплатить по 1,8 тысячи евро за ущерб. Остальным ЕСПЧ присудил от 30 до 1500 евро за издержки.