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Опубликовано 3 июля 2018, 15:37

Депутаты Госдумы посетят США по приглашению американских коллег

Депутаты приветствуют делегацию конгресменов США во время пленарного заседания Госдумы.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты приветствуют делегацию конгресменов США во время пленарного заседания Госдумы. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Ранее сенаторы из Соединённых Штатов встретились со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

Депутаты Госдумы приняли приглашение американских парламентариев и намерены посетить США с ответным визитом. Об этом сообщил глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, однако, что сроки возможного визита пока не оговаривались.

— Поступило приглашение посетить США с ответным визитом делегации Госдумы. О сроках не говорили, — сказал он.

Как ранее писал Лайф, в Россию прибыла делегация американских сенаторов. Они уже встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Как писал Лайф, ранее американский конгрессмен Ричард Шелби, который возглавляет делегацию, заявил, что США должны видеть в России конкурента, а не врага.

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Майя Селезнёва
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