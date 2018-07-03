Депутаты Госдумы посетят США по приглашению американских коллег
Депутаты приветствуют делегацию конгресменов США во время пленарного заседания Госдумы. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Ранее сенаторы из Соединённых Штатов встретились со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.
Депутаты Госдумы приняли приглашение американских парламентариев и намерены посетить США с ответным визитом. Об этом сообщил глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, однако, что сроки возможного визита пока не оговаривались.
— Поступило приглашение посетить США с ответным визитом делегации Госдумы. О сроках не говорили, — сказал он.
Как ранее писал Лайф, в Россию прибыла делегация американских сенаторов. Они уже встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как писал Лайф, ранее американский конгрессмен Ричард Шелби, который возглавляет делегацию, заявил, что США должны видеть в России конкурента, а не врага.