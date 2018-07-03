Депутаты Госдумы посетят США по приглашению американских коллег

Ранее сенаторы из Соединённых Штатов встретились со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

Депутаты Госдумы приняли приглашение американских парламентариев и намерены посетить США с ответным визитом. Об этом сообщил глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, однако, что сроки возможного визита пока не оговаривались.

— Поступило приглашение посетить США с ответным визитом делегации Госдумы. О сроках не говорили, — сказал он.

Как ранее писал Лайф, в Россию прибыла делегация американских сенаторов. Они уже встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.