Американский конгрессмен позавидовал "полному аншлагу" в Госдуме
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Глава делегации конгрессменов США Ричард Шелби поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за экскурсию по зданию парламента, отметив аншлаг на пленарном заседании.
— Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и за радушие — что позволили увидеть Государственную думу в работе. Отрадно, что был полный аншлаг, все были на местах и все принимали участие, — сказал сенатор.
Шелби признал, что вопрос полного аншлага актуален как для нижней, так и для верхней палаты Конгресса США.
Напомним, делегация американских сенаторов находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. Ранее председатель комитета конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби дал совет Вашингтону относительно отношений с Москвой.