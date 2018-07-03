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Регион
Опубликовано 3 июля 2018, 15:51

Американский конгрессмен позавидовал "полному аншлагу" в Госдуме

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава делегации конгрессменов США Ричард Шелби поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за экскурсию по зданию парламента, отметив аншлаг на пленарном заседании.

— Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и за радушие — что позволили увидеть Государственную думу в работе. Отрадно, что был полный аншлаг, все были на местах и все принимали участие, — сказал сенатор.

Шелби признал, что вопрос полного аншлага актуален как для нижней, так и для верхней палаты Конгресса США.

Напомним, делегация американских сенаторов находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. Ранее председатель комитета конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби дал совет Вашингтону относительно отношений с Москвой.

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Алёна Темирчиева
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