Американский конгрессмен позавидовал "полному аншлагу" в Госдуме

Глава делегации конгрессменов США Ричард Шелби поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за экскурсию по зданию парламента, отметив аншлаг на пленарном заседании.

— Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и за радушие — что позволили увидеть Государственную думу в работе. Отрадно, что был полный аншлаг, все были на местах и все принимали участие, — сказал сенатор.

Шелби признал, что вопрос полного аншлага актуален как для нижней, так и для верхней палаты Конгресса США.