Бывший бойфренд победительницы "Холостяка" поборется за руку и сердце Бузовой

Сергею предстоит соревноваться в том числе и со своим братом Андреем, также собирающимся завоевать сердце звёздной особы.

Бывший парень победительницы шоу "Холостяк" Дарьи Клюкиной — Сергей Наумов намерен принять участие в проекте "Замуж за Бузову". Об этом сообщает портал Super.

Наумов работает диджеем вместе со своим братом-близнецом Андреем. Клюкина встречалась с Сергеем до своих отношений с Ильёй Глинниковым и после окончания съёмок пятого сезона шоу.

По словам Егора Крида, Сергей уделял слишком много внимания брату и это не устраивало Дарью. Примечательно, что брат-близнец Наумова также попытается "выйти замуж" за Бузову.

Фото © Instagram/Ольга Бузова