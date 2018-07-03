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Опубликовано 3 июля 2018, 17:33

Бывший бойфренд победительницы "Холостяка" поборется за руку и сердце Бузовой

Сергей и Андрей Наумовы и Дарья Клюкина. Фото: соцсети

Сергей и Андрей Наумовы и Дарья Клюкина. Фото: соцсети

Сергею предстоит соревноваться в том числе и со своим братом Андреем, также собирающимся завоевать сердце звёздной особы.

Бывший парень победительницы шоу "Холостяк" Дарьи Клюкиной — Сергей Наумов намерен принять участие в проекте "Замуж за Бузову". Об этом сообщает портал Super.

Наумов работает диджеем вместе со своим братом-близнецом Андреем. Клюкина встречалась с Сергеем до своих отношений с Ильёй Глинниковым и после окончания съёмок пятого сезона шоу.

По словам Егора Крида, Сергей уделял слишком много внимания брату и это не устраивало Дарью. Примечательно, что брат-близнец Наумова также попытается "выйти замуж" за Бузову.

Фото © Instagram/Ольга Бузова

Фото © Instagram/Ольга Бузова

Ранее сообщалось, что финалистка "Холостяка" вышла замуж на Мальдивах и ждёт ребёнка.

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Никита Никонов
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