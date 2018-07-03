Создан первый в мире костюм для виртуальной реальности

Уникальная униформа оснащена шестью кнопками, 36 датчиками движения, девятью зонами обратной связи.

Компания Holosuit собрала 53 тысячи долларов на Kickstarter. Деньги пойдут на выпуск костюма HoloSuit, который предназначен для приложений дополненной и виртуальной реальности.

Уникальная разработка оснащена шестью кнопками, 36 датчиками движения, девятью зонами обратной связи, расположенными на руках, ногах и теле, а также точками обратной связи на всех 10 пальцах. Система является полностью беспроводной.

Костюм можно подключить к ПК, смартфону, гарнитурам виртуальной реальности. Аппарат предназначен для использования в спортивных играх, аттракционах виртуальной реальности, в медицине, образовательном и промышленном сегментах.