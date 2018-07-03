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Опубликовано 3 июля 2018, 18:05

Полиция Испании перехватила в открытом море парусник с 1,5 тонны кокаина

Правоохранители задержали троих членов экипажа — это гражданин США и двое граждан Хорватии.

Недалеко от Азорских островов в Португалии перехвачен парусник Wall Street с 1,5 тонны кокаина на борту. Как сообщили в Национальной полиции Испании, спецоперацию осуществили сотрудники ведомства совместно с португальскими правоохранительными органами.

Фото: Национальная полиция Испании

Фото: Национальная полиция Испании

На борту помимо наркотиков было обнаружено пять тысяч евро наличными и дробовик. Задержаны три члена экипажа — это гражданин США и двое граждан Хорватии.

Судно под голландским флагом направлялось из Южной Америки к Иберийскому полуострову.

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Майя Селезнёва
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