Полиция Испании перехватила в открытом море парусник с 1,5 тонны кокаина

Правоохранители задержали троих членов экипажа — это гражданин США и двое граждан Хорватии.

Недалеко от Азорских островов в Португалии перехвачен парусник Wall Street с 1,5 тонны кокаина на борту. Как сообщили в Национальной полиции Испании, спецоперацию осуществили сотрудники ведомства совместно с португальскими правоохранительными органами.

Фото: Национальная полиция Испании

На борту помимо наркотиков было обнаружено пять тысяч евро наличными и дробовик. Задержаны три члена экипажа — это гражданин США и двое граждан Хорватии.