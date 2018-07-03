Джон Малкович сыграет главную роль в продолжении сериала "Молодой папа"

При этом Джуд Лоу вернётся в образе своего персонажа из оригинального телевизионного шоу.

В мае 2017 года стало известно, что HBO-Sky хочет снять продолжение сериала "Молодой папа". Проект получил название "Новый папа", а главная роль в нём досталась Джону Малковичу.

До этого актёр играл в "Подмене" и "Империи солнца". При этом Джуд Лоу, сыгравший папу в оригинальном телевизионном шоу, тоже примет участие в съёмках продолжения. Подробности обеих ролей пока неизвестны.