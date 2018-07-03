Джон Малкович сыграет главную роль в продолжении сериала "Молодой папа"
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При этом Джуд Лоу вернётся в образе своего персонажа из оригинального телевизионного шоу.
В мае 2017 года стало известно, что HBO-Sky хочет снять продолжение сериала "Молодой папа". Проект получил название "Новый папа", а главная роль в нём досталась Джону Малковичу.
До этого актёр играл в "Подмене" и "Империи солнца". При этом Джуд Лоу, сыгравший папу в оригинальном телевизионном шоу, тоже примет участие в съёмках продолжения. Подробности обеих ролей пока неизвестны.
Согласно предварительной информации, "Новый папа" будет отдельным сериалом, но, скорее всего, сохранит многие черты оригинала, который снял режиссёр Паоло Соррентино ("Где бы ты ни был", "Молодость"). Постановщик напишет сценарий для нового проекта. Съёмки запланированы на ноябрь и пройдут в Италии.