Энтузиаст адаптировал PlayStation 4 для игры одной рукой
К сожалению, разработчику пришлось ради этого пожертвовать сенсорной панелью, которая присутствует в оригинальном контроллере.
Фото © Pixabay
Видеоблогер под псевдонимом Doppel опубликовал видео, в котором показал, как он создаёт прототип специальной версии контроллера DualShock 4. Теперь с его помощью можно управлять играми одной рукой.
Новое устройство по внешнему виду больше всего напоминает контроллер PlayStation Move. Создатель нового гаджета оставил небольшую клавишу, которая отвечает за нажатие сенсорной панели, однако саму область и её функции пришлось убрать.
Все клавиши, помимо правого аналогового стика, разработчик поместил на одну сторону контроллера. Стик при этом находится на самом верху. В качестве основы для своего контроллера автор использовал небольшую коробочку с установленными переключателями, служащую для связи всех элементов.