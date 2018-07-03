Энтузиаст адаптировал PlayStation 4 для игры одной рукой

Видеоблогер под псевдонимом Doppel опубликовал видео, в котором показал, как он создаёт прототип специальной версии контроллера DualShock 4. Теперь с его помощью можно управлять играми одной рукой.

Новое устройство по внешнему виду больше всего напоминает контроллер PlayStation Move. Создатель нового гаджета оставил небольшую клавишу, которая отвечает за нажатие сенсорной панели, однако саму область и её функции пришлось убрать.