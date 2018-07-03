Информация о новой части GTA оказалась просто розыгрышем

Разработчики официально подтвердили, что всплывающие сообщения в GTA V на самом деле несерьёзны.

В конце июня многие владельцы GTA V начали находить в игре странные сообщения. Геймеров оповещали о том, что GTA VI выйдет в 2019 году.

Пользователи предположили, что кто-то нашёл дыру в системе сообщений Rockstar Social Club и использовал его для фейковой рассылки. Несмотря на это, многие геймеры всё же надеялись на чудо.