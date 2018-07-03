Информация о новой части GTA оказалась просто розыгрышем
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Разработчики официально подтвердили, что всплывающие сообщения в GTA V на самом деле несерьёзны.
В конце июня многие владельцы GTA V начали находить в игре странные сообщения. Геймеров оповещали о том, что GTA VI выйдет в 2019 году.
Пользователи предположили, что кто-то нашёл дыру в системе сообщений Rockstar Social Club и использовал его для фейковой рассылки. Несмотря на это, многие геймеры всё же надеялись на чудо.
Спустя некоторое время разработчики из студии Rockstar сообщили, что это был просто розыгрыш, который удалось сделать с помощью модификаций. Информация, которую получали геймеры, не является официальной и не принадлежит Rockstar Games.