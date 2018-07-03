Новую Battlefield назвали одной из самых красивых игр последних лет
Скриншот видео: youtube/DigitalFoundry
Специалистам пришёлся по душе реалистичный снег, а также продвинутая система частиц.
Сотрудники технического подразделения издания Eurogamer протестировали альфа-версию будущего многопользовательского шутера Battlefield V на ПК. Они проанализировали техническое исполнение игры.
По словам специалистов, разработчики из студии DICE в очередной раз улучшили движок Frostbite. Благодаря этому даже на данной стадии игра выглядит невероятно. Работа над проектом до сих пор продолжается, однако шутер примерно так будет выглядеть после выхода в октябре.
Больше всего специалистам понравился реалистичный снег. Также они отдельно отметили продвинутую систему частиц. Выход игры ожидается 16 октября 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.