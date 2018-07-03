Новую Battlefield назвали одной из самых красивых игр последних лет

По словам специалистов, разработчики из студии DICE в очередной раз улучшили движок Frostbite. Благодаря этому даже на данной стадии игра выглядит невероятно. Работа над проектом до сих пор продолжается, однако шутер примерно так будет выглядеть после выхода в октябре.