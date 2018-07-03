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Опубликовано 3 июля 2018, 17:08

Новую Battlefield назвали одной из самых красивых игр последних лет

Скриншот видео: youtube/DigitalFoundry

Скриншот видео: youtube/DigitalFoundry

Специалистам пришёлся по душе реалистичный снег, а также продвинутая система частиц.

Сотрудники технического подразделения издания Eurogamer протестировали альфа-версию будущего многопользовательского шутера Battlefield V на ПК. Они проанализировали техническое исполнение игры.

По словам специалистов, разработчики из студии DICE в очередной раз улучшили движок Frostbite. Благодаря этому даже на данной стадии игра выглядит невероятно. Работа над проектом до сих пор продолжается, однако шутер примерно так будет выглядеть после выхода в октябре.

Больше всего специалистам понравился реалистичный снег. Также они отдельно отметили продвинутую систему частиц. Выход игры ожидается 16 октября 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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