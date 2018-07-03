Новая Call of Duty получит серьёзную сюжетную кампанию

По всей видимости, однопользовательский режим вернётся в игровую серию уже в будущем году.

Студия Infinity Ward опубликовала на своём официальном сайте вакансию, которая может быть связана с будущей частью серии Call of Duty, сообщает VG247. Компании необходим нарративный сценарист с опытом работы над одиночными играми и многопользовательским режимом, умеющий программировать на скриптовых языках и разбирающийся в дизайне уровней.

Соискатель должен будет работать с актёрами озвучивания, звукорежиссёрами и другими сценаристами. Скорее всего, будущий сотрудник займётся одиночной кампанией для новой части игры, которая должна выйти в 2019 году.