Новая Call of Duty получит серьёзную сюжетную кампанию
Фото: © flickr.com/PlayStation Europe
По всей видимости, однопользовательский режим вернётся в игровую серию уже в будущем году.
Студия Infinity Ward опубликовала на своём официальном сайте вакансию, которая может быть связана с будущей частью серии Call of Duty, сообщает VG247. Компании необходим нарративный сценарист с опытом работы над одиночными играми и многопользовательским режимом, умеющий программировать на скриптовых языках и разбирающийся в дизайне уровней.
Соискатель должен будет работать с актёрами озвучивания, звукорежиссёрами и другими сценаристами. Скорее всего, будущий сотрудник займётся одиночной кампанией для новой части игры, которая должна выйти в 2019 году.
Напомним, что в анонсированной ранее Call of Duty: Black Ops IV предусмотрена только многопользовательская игра в разных режимах: привычный мультиплеер, кооперативный отстрел зомби и режим королевской битвы.