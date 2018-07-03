Режиссёрская версия новых "Мстителей" получит 30-минутный отрывок о Таносе

Братья Руссо вырезали трагическую предысторию Безумного титана из театральной версии фильма.

Сценарист комиксов и один из создателей Таноса Джим Старлин рассказал о своём сотрудничестве со студией Marvel. Благодаря нему стало известно, что режиссёрская версия фильма "Мстители: Война бесконечности" будет содержать 30-минутный отрывок о главном злодее.

Новый отрывок раскроет трагичную предысторию Таноса. Эти фрагменты не вошли в прокатную версию, однако зрители их смогут увидеть среди дополнительных материалов на Blu-Ray. Скорее всего, нам покажут, как Танос уничтожил половину населения на других планетах.