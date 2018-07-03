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Опубликовано 3 июля 2018, 16:43

Режиссёрская версия новых "Мстителей" получит 30-минутный отрывок о Таносе

Кадр из фильма &ldquo;Мстители&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Мстители”/kinopoisk.ru

Братья Руссо вырезали трагическую предысторию Безумного титана из театральной версии фильма.

Сценарист комиксов и один из создателей Таноса Джим Старлин рассказал о своём сотрудничестве со студией Marvel. Благодаря нему стало известно, что режиссёрская версия фильма "Мстители: Война бесконечности" будет содержать 30-минутный отрывок о главном злодее.

Новый отрывок раскроет трагичную предысторию Таноса. Эти фрагменты не вошли в прокатную версию, однако зрители их смогут увидеть среди дополнительных материалов на Blu-Ray. Скорее всего, нам покажут, как Танос уничтожил половину населения на других планетах.

Выход режиссёрской версии фильма пока не известен. По предварительной информации, релиз состоится 14 августа.

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Сергей Сурепин
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