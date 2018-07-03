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Опубликовано 3 июля 2018, 18:53

Депутаты Госдумы пригласили американских конгрессменов в Крым

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ранее сенаторы из США позвали российских парламентариев посетить Штаты и те приняли приглашение.

Депутаты Госдумы пригласили американских конгрессменов посетить Крым. Однако они признают, что визит представителей власти США на полуостров — это что-то из рода фантастики.

— В Крым мы приглашаем их всегда. В этот раз в кулуарах также, конечно, были такие приглашения, — сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам депутата, всё, что кажется маловозможным, может стать настоящим. Слуцкий добавил, что нужно работать над тем, чтобы прийти к всеобщему знаменателю, — и по Крыму в том числе.

Ранее американские конгрессмены позвали депутатов нижней палаты парламента в США.

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Янковская Ольга
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