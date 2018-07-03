Госдума в первом чтении поддержала пожизненный срок для педофилов
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На данный момент пожизненное лишение свободы возможно только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14-летнего возраста.
Законопроект, ужесточающий наказание за преступления сексуального характера в отношении детей, прошёл первое чтение в Госдуме. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.
Авторы документа предлагают ввести пожизненное заключение для педофилов при условии причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка. К слову, сейчас пожизненные сроки возможны только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14-летнего возраста.
Важной частью поправок также является приостановление сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей. Законодатели предлагают установить, что сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не истекают в момент достижения жертвой совершеннолетия. Сейчас же срок давности по преступлениям сексуального характера против несовершеннолетних составляет два года за преступления небольшой тяжести и шесть лет — за более тяжкие.
Кроме того, документом вводится и дополнительное отягчающее вину обстоятельство — когда преступление сексуального характера совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.
Согласно статистике за прошлый год, почти 10 тысяч несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из них более 4 тысяч детей стали жертвами насилия.