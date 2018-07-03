Госдума в первом чтении поддержала пожизненный срок для педофилов

На данный момент пожизненное лишение свободы возможно только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14-летнего возраста.

Законопроект, ужесточающий наказание за преступления сексуального характера в отношении детей, прошёл первое чтение в Госдуме. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Авторы документа предлагают ввести пожизненное заключение для педофилов при условии причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка. К слову, сейчас пожизненные сроки возможны только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14-летнего возраста.

Важной частью поправок также является приостановление сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей. Законодатели предлагают установить, что сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не истекают в момент достижения жертвой совершеннолетия. Сейчас же срок давности по преступлениям сексуального характера против несовершеннолетних составляет два года за преступления небольшой тяжести и шесть лет — за более тяжкие.

Кроме того, документом вводится и дополнительное отягчающее вину обстоятельство — когда преступление сексуального характера совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.