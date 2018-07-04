Культовый сериал "Светлячок" получит комикс-предысторию

Новый графический роман посвящён будет Объединительной войне, в которой познакомились Мэл и Зои.

Сюжет серии посвящён будет Объединительной войне. Это масштабное противостояние, в котором Альянс захватил контроль над внешними планетами. Новый комикс должен будет раскрыть предысторию Малькольма Рейнольдса и Зои Уошбёрн. В описанном конфликте герои выступили на стороне "коричневых плащей" и боролись против Альянса.