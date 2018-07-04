Культовый сериал "Светлячок" получит комикс-предысторию
Постер к сериалу "Светлячок"/ © Кинопоиск
Новый графический роман посвящён будет Объединительной войне, в которой познакомились Мэл и Зои.
Издательство Boom Studios анонсировало новый комикс во вселенной научно-фантастического сериала "Светлячок". Консультантом графического романа выступит Джосс Уидон, создатель оригинального ТВ-шоу, сообщает EW.
Сюжет серии посвящён будет Объединительной войне. Это масштабное противостояние, в котором Альянс захватил контроль над внешними планетами. Новый комикс должен будет раскрыть предысторию Малькольма Рейнольдса и Зои Уошбёрн. В описанном конфликте герои выступили на стороне "коричневых плащей" и боролись против Альянса.
Дата выхода комиксов пока не озвучивается.