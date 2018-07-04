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Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 08:51

Культовый сериал "Светлячок" получит комикс-предысторию

Постер к сериалу&nbsp;"Светлячок"/ &copy; Кинопоиск

Постер к сериалу "Светлячок"/ © Кинопоиск

Новый графический роман посвящён будет Объединительной войне, в которой познакомились Мэл и Зои.

Издательство Boom Studios анонсировало новый комикс во вселенной научно-фантастического сериала "Светлячок". Консультантом графического романа выступит Джосс Уидон, создатель оригинального ТВ-шоу, сообщает EW.

Сюжет серии посвящён будет Объединительной войне. Это масштабное противостояние, в котором Альянс захватил контроль над внешними планетами. Новый комикс должен будет раскрыть предысторию Малькольма Рейнольдса и Зои Уошбёрн. В описанном конфликте герои выступили на стороне "коричневых плащей" и боролись против Альянса.

Дата выхода комиксов пока не озвучивается.

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Сергей Сурепин
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