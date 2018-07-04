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Опубликовано 4 июля 2018, 08:40

Геймеры жалуются на Sony из-за невозможности скачать бесплатные игры

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Владельцы PlayStation 4 обнаружили необычный баг, который связан с подпиской PlayStation Plus.

Владельцы подписки PlayStation Plus получили доступ к двум играм, которые бесплатны в июле. Среди них — Heavy Rain и Absolver.

Несмотря на то что геймеры заплатили за сервис и теперь могут совершенно легально скачать эти игры, они столкнулись с трудностями. Оказалось, что пользователи PS4 не могут загрузить игры на свои консоли — магазин PS Store сообщает, что у игроков уже есть эта продукция.

Геймеры предположили, что это связано с тем, что обе игры распространяются как один товар. Разработчики пока не прокомментировали ситуацию.

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Сергей Сурепин
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