Геймеры жалуются на Sony из-за невозможности скачать бесплатные игры

Несмотря на то что геймеры заплатили за сервис и теперь могут совершенно легально скачать эти игры, они столкнулись с трудностями. Оказалось, что пользователи PS4 не могут загрузить игры на свои консоли — магазин PS Store сообщает, что у игроков уже есть эта продукция.