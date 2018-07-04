Sony по ошибке опубликовала на YouTube целый фильм вместо его трейлера

Представители компании быстро заметили ошибку и удалили кинокартину из популярного сервиса.

3 июля на официальном YouTube-канале Sony Pictures опубликовали трейлер фильма "Кали — убийца". Видео было помечено как содержащее сцены для взрослых, сообщает Independent.

В итоге оказалось, что на самом деле компания опубликовала весь полуторачасовой фильм. По всей видимости, это была ошибка. Спустя несколько часов Sony удалила видео.

При этом пользователи начали писать, что трейлер выдаёт весь сюжет. Также некоторые писали, что трейлер был невыносимо долгим и они не представляют, насколько затянутым будет сам фильм.