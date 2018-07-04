Семьям погибших при пожаре в "Зимней вишне" выплатят ещё по два миллиона рублей

Всего на выплаты семьям жертв трагедии в кемеровском ТЦ направят 120 миллионов рублей.

Семьи погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получат ещё по 2 миллиона рублей. Соответствующий закон о дополнительной помощи принял на сегодняшней сессии областной совет народных депутатов.

Дополнительные выплаты будут осуществляться за счёт средств, которые были перечислены на благотворительный счёт, открытый региональной администрацией после трагедии. На него к настоящему моменту поступило 196 миллионов рублей, из них 120 миллионов направят на выплаты семьям погибших, а остальную часть — пострадавшим в трагедии.

Ранее сообщалось, что родным жертв трагедии уже было перечислено по 6 млн 150 тысяч рублей за каждого погибшего, в том числе из федерального и областного бюджетов, от основного собственника торгового центра. Также были перечислены деньги с благотворительного счёта регионального отделения Российского Красного Креста.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта. В результате трагедии погибло 60 человек, большинство из них — дети. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестовано 10 человек.