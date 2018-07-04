Мобильная игра Super Mario Run принесла меньше всего денег своим создателям

По информации аналитической фирмы Sensor Tower, первая игра Nintendo для смартфонов (Super Mario Run) остаётся наименее финансово успешным из подобных проектов компании, сообщает GI. Игра оказалась прибыльной для Nintendo, но принесла японцам меньше денег по сравнению с другими мобильными проектами.

Около 77 процентов от выручки в 60 миллионов долларов приходится на iOS. Раннер вышел на этих устройствах за полгода до релиза на Android. Наибольшее число покупателей полной версии — из США (43 процента), а 17 процентов — из Японии.