Мобильная игра Super Mario Run принесла меньше всего денег своим создателям
Практически за два года выручка популярной мобильной игры составила только 60 миллионов долларов.
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По информации аналитической фирмы Sensor Tower, первая игра Nintendo для смартфонов (Super Mario Run) остаётся наименее финансово успешным из подобных проектов компании, сообщает GI. Игра оказалась прибыльной для Nintendo, но принесла японцам меньше денег по сравнению с другими мобильными проектами.
Около 77 процентов от выручки в 60 миллионов долларов приходится на iOS. Раннер вышел на этих устройствах за полгода до релиза на Android. Наибольшее число покупателей полной версии — из США (43 процента), а 17 процентов — из Японии.
Для сравнения, выручка Fire Emblem Heroes за год составила примерно 295 миллионов долларов, а на Animal Crossing: Pocket Camp игроки потратили 20 миллионов только за первые два месяца.