Microsoft будет бороться с нечестными геймерами с помощью нейросетей
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Американские разработчики подали заявку на патент античитерской программы на основе машинного обучения.
На сайте патентного ведомства США появилась заявка от корпорации Microsoft. Разработчики зарегистрировали античитерскую программу на основе машинного обучения, сообщает Gamasutra.
Согласно опубликованной документации, Microsoft хочет внедрить специальную систему мониторинга в онлайн-играх. Она будет анализировать поведение геймеров и статистику во время сеанса. Программа будет обращать внимание на рейтинги лидеров в сервисе Xbox Live, полученные достижения и прочие игровые параметры.
Также система Microsoft будет определять, насколько поведение того или иного игрока выбивается из нормы. Если она заметит чересчур подозрительный прогресс, то примет меры против читера.