Звезда "Звёздных войн" хотела покончить с собой из-за критики в адрес её героя

Исполнитель роли Джа-Джа Бинкса поделился своей историей. В ответ на это поклонники оказали ему поддержку.

Актёр Ахмед Бест опубликовал в "Твиттере" запись, в которой рассказал, что даже спустя двадцать лет после выхода на экраны фильма "Звёздные войны: Призрачная угроза" его карьера всё ещё страдает. Причина — роль Джа-Джа Бинкса в фильме режиссёра Джорджа Лукаса, сообщает THR.

В следующем году будет уже 20 лет, как я столкнулся с негативом, который до сих пор вредит моей карьере. Я почти покончил с собой. Мне до сих пор тяжело говорить об этом. Эта история могла бы лечь в основу моего личного шоу? Дайте мне знать. Ахмед Бест

Напомним, что комичный герой Беста практически сразу стал одним из самых ненавистных персонажей "Звёздных войн". В 2017 году актёр рассказал, что фанаты были беспощадны к нему. По словам Ахмеда, ему угрожали смертью через интернет, а на улице люди подходили и говорили, что тот уничтожил их детство. Актёр признался, что в 25 лет тяжело слышать такое.

Фанаты в "Твиттере" не прошли стороной и поддержали Беста. Многие высказали, что им нравится Джа-Джа Бинкс.