Скарлетт Йоханссон сыграет скандально известного сутенёра-трансгендера

Новый фильм снимает режиссёр "Призрака в доспехах" Руперт Сандерс. Ранее актриса уже работала с ним.

Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера в картине Rub & Tug, сообщает The Verge. Это будет биографический фильм о жизни босса массажного салона Данте Гилле по кличке Текс.

Режиссёр новой ленты — Руперт Сандерс, постановщик "Призрака в доспехах". Актриса играла главную роль в этой картине. На этот раз Йоханссон достанется роль мужчины-трансгендера. Он в семидесятые годы открывал в Питтсбурге огромное количество салонов в качестве прикрытия для борделей и зарабатывал на проституции — эти подробности неоднократно всплывали в полицейских отчётах.