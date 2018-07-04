Скарлетт Йоханссон сыграет скандально известного сутенёра-трансгендера
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Новый фильм снимает режиссёр "Призрака в доспехах" Руперт Сандерс. Ранее актриса уже работала с ним.
Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера в картине Rub & Tug, сообщает The Verge. Это будет биографический фильм о жизни босса массажного салона Данте Гилле по кличке Текс.
Режиссёр новой ленты — Руперт Сандерс, постановщик "Призрака в доспехах". Актриса играла главную роль в этой картине. На этот раз Йоханссон достанется роль мужчины-трансгендера. Он в семидесятые годы открывал в Питтсбурге огромное количество салонов в качестве прикрытия для борделей и зарабатывал на проституции — эти подробности неоднократно всплывали в полицейских отчётах.
Среди продюсеров будущей ленты числится Тоби Магуайр, известный по ролям в трёх частях "Человека-паука" и "Великом Гэтсби", а также сама Йоханссон. За сценарий отвечает Гэри Спинелли, работавший над "Сделано в Америке" с Томом Крузом в главной роли.