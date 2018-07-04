Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 07:48

Скарлетт Йоханссон сыграет скандально известного сутенёра-трансгендера

Фото &copy; AP Photo/Mary Altaffer

Фото © AP Photo/Mary Altaffer

Новый фильм снимает режиссёр "Призрака в доспехах" Руперт Сандерс. Ранее актриса уже работала с ним.

Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера в картине Rub & Tug, сообщает The Verge. Это будет биографический фильм о жизни босса массажного салона Данте Гилле по кличке Текс.

Режиссёр новой ленты — Руперт Сандерс, постановщик "Призрака в доспехах". Актриса играла главную роль в этой картине. На этот раз Йоханссон достанется роль мужчины-трансгендера. Он в семидесятые годы открывал в Питтсбурге огромное количество салонов в качестве прикрытия для борделей и зарабатывал на проституции — эти подробности неоднократно всплывали в полицейских отчётах.

Среди продюсеров будущей ленты числится Тоби Магуайр, известный по ролям в трёх частях "Человека-паука" и "Великом Гэтсби", а также сама Йоханссон. За сценарий отвечает Гэри Спинелли, работавший над "Сделано в Америке" с Томом Крузом в главной роли.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Скарлетт Йоханссон
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar