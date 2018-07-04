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Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 10:54

Xiaomi обделила левшей. Китайцы выпустят мышку для геймеров-правшей

Фото &copy; Xiaomi

Фото © Xiaomi

Новое устройство обойдётся поклонникам видеоигр в 53 доллара. Более дорогая версия обойдётся в 75 долларов.

Китайская компания Xiaomi показала новую компьютерную мышь для любителей игр. Новинка получила название Blasoul Y720 Lite и представляет собой упрощённую версию модели Blasoul Y720.

У мышки, по сравнению со "старшим братом", более скромные характеристики. Разрешение сенсора снизилось с 12 000 до 7200 точек на дюйм, максимальная скорость отслеживания равна 150 IPS вместо 250 IPS у старшей модели.

Новинка получила семь клавиш. Дизайн мыши говорит о том, что она сделана под правую руку. Боковые грани устройства покрыты прорезиненным материалом.

Мышка будет стоить 52 доллара. Предыдущая модель стоила 75 долларов. Устройство уже доступно в Китае.

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Сергей Сурепин
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