Xiaomi обделила левшей. Китайцы выпустят мышку для геймеров-правшей

Новое устройство обойдётся поклонникам видеоигр в 53 доллара. Более дорогая версия обойдётся в 75 долларов.

Китайская компания Xiaomi показала новую компьютерную мышь для любителей игр. Новинка получила название Blasoul Y720 Lite и представляет собой упрощённую версию модели Blasoul Y720.

У мышки, по сравнению со "старшим братом", более скромные характеристики. Разрешение сенсора снизилось с 12 000 до 7200 точек на дюйм, максимальная скорость отслеживания равна 150 IPS вместо 250 IPS у старшей модели.

Новинка получила семь клавиш. Дизайн мыши говорит о том, что она сделана под правую руку. Боковые грани устройства покрыты прорезиненным материалом.