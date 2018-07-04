М — мотивация. Глава Минтруда предложил поощрять некурящих премиями

А ранее Максим Топилин заявлял, что человек сможет в будущем жить до 150–200 лет.

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин предложил стимулировать некурящих работников в России премиями. Они больше времени проводят на рабочем месте, так как не посещают курилку.

— Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит, — сказа Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва".