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Опубликовано 4 июля 2018, 11:53

М — мотивация. Глава Минтруда предложил поощрять некурящих премиями

Максим Топилин. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

А ранее Максим Топилин заявлял, что человек сможет в будущем жить до 150–200 лет.

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин предложил стимулировать некурящих работников в России премиями. Они больше времени проводят на рабочем месте, так как не посещают курилку.

— Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит, — сказа Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что ранее глава Министерства труда и соцзащиты заявлял, что продолжительность жизни человека может вырасти до 150–200 лет — у организма для этого есть ресурсы.

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Андрей Григорьев
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