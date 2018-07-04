Фанаты показали, как могли закончиться новые "Мстители"
Скриншот видео: youtube/How It Should Have Ended
Поклонники кинокомиксов предположили, как бы изменился финал "Войны бесконечности", если бы герои вели себя иначе.
Владельцы YouTube-канала How It Should Have Ended выпустили очередное видео. На этот раз они пофантазировали на тему, как мог завершиться фильм "Мстители: Война бесконечности".
Создатели ролика изменили поведение персонажей. В их версии Питер Квилл ведёт себя не так напыщенно, а Доктор Стрэндж пользуется всей своей магией.
Вместе с этим авторы видео решили ответить на вопрос о том, что произошло с другими персонажами, помимо Мстителей. От щелчка не спаслись Джокер, Малефисента и даже Чужой с Хищником. Однако Палпатин перед тем, как покинуть мир живых, успевает отправить сообщение о помощи Дэдпулу.