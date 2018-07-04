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Опубликовано 4 июля 2018, 10:13

Фанаты показали, как могли закончиться новые "Мстители"

Скриншот видео: youtube/How It Should Have Ended

Скриншот видео: youtube/How It Should Have Ended

Поклонники кинокомиксов предположили, как бы изменился финал "Войны бесконечности", если бы герои вели себя иначе.

Владельцы YouTube-канала How It Should Have Ended выпустили очередное видео. На этот раз они пофантазировали на тему, как мог завершиться фильм "Мстители: Война бесконечности".

Создатели ролика изменили поведение персонажей. В их версии Питер Квилл ведёт себя не так напыщенно, а Доктор Стрэндж пользуется всей своей магией.

Вместе с этим авторы видео решили ответить на вопрос о том, что произошло с другими персонажами, помимо Мстителей. От щелчка не спаслись Джокер, Малефисента и даже Чужой с Хищником. Однако Палпатин перед тем, как покинуть мир живых, успевает отправить сообщение о помощи Дэдпулу.

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Сергей Сурепин
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