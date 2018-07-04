Фанаты показали, как могли закончиться новые "Мстители"

Поклонники кинокомиксов предположили, как бы изменился финал "Войны бесконечности", если бы герои вели себя иначе.

Владельцы YouTube-канала How It Should Have Ended выпустили очередное видео. На этот раз они пофантазировали на тему, как мог завершиться фильм "Мстители: Война бесконечности".

Создатели ролика изменили поведение персонажей. В их версии Питер Квилл ведёт себя не так напыщенно, а Доктор Стрэндж пользуется всей своей магией.