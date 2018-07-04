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Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 10:34

Фанаты Fortnite стали жертвой вируса. Пострадали более 70 тысяч геймеров

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/BagoGames

Фото: © flickr.com/BagoGames

Поклонникам популярной многопользовательской игры обещали бесплатно внутриигровую валюту.

В популярной игре Fortnite орудует новый вирус, сообщает The Sun. Он обещает геймерам бесплатные внутриигровые доллары, а после установки заражает компьютеры.

Вирус удалось обнаружить сервису облачного гейминга Rainway. На сайт начали массово приходить отчёты об ошибках. Разработчики поняли, что дело не в их ошибке, а в стороннем влиянии. Оказалось, что хакеры запустили в игре вирус под названием A successful Man in the Middle Attack.

В результате этого пострадали более 70 тысяч геймеров. Rainway предупредила пользователей и повысила безопасность своих серверов.

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Сергей Сурепин
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