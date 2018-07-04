Фанаты Fortnite стали жертвой вируса. Пострадали более 70 тысяч геймеров

В популярной игре Fortnite орудует новый вирус, сообщает The Sun. Он обещает геймерам бесплатные внутриигровые доллары, а после установки заражает компьютеры.

Вирус удалось обнаружить сервису облачного гейминга Rainway. На сайт начали массово приходить отчёты об ошибках. Разработчики поняли, что дело не в их ошибке, а в стороннем влиянии. Оказалось, что хакеры запустили в игре вирус под названием A successful Man in the Middle Attack.