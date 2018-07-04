Режиссёр "Игры престолов" снимет предысторию к сериалу "Клан Сопрано"
Кадр сериала "Клан Сопрано"/ © Кинопоиск
Дэвид Чейз, сценарист знаменитого сериала HBO, спродюсирует новый телевизионный проект.
Алан Тейлор ("Тор-2") займёт режиссёрское кресло полнометражной предыстории ТВ-сериала "Клан Сопрано". Сценарий проекта написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, вместе работавшие над оригинальным криминальным сериалом канала HBO.
Действие ленты разворачивается в 1960-е в Ньюарке. В то время в Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения, что привело к вооружённым конфликтам с итальянцами. Ожидается, что в приквеле появятся персонажи из "Клана Сопрано".
Напомним, премьера сериала "Клан Сопрано" состоялась на канале HBO в 1999 году. Шоу рассказывало историю Тони Сопрано, босса мафии северного Нью-Джерси.