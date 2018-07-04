Режиссёр "Игры престолов" снимет предысторию к сериалу "Клан Сопрано"

Действие ленты разворачивается в 1960-е в Ньюарке. В то время в Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения, что привело к вооружённым конфликтам с итальянцами. Ожидается, что в приквеле появятся персонажи из "Клана Сопрано".