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Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 13:58

Минтруд увидел рост зарплаты россиян на 10%

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Ведомство отмечает, что сейчас в стране сокращается численность населения в трудоспособном возрасте.

В этом году за несколько месяцев зарплаты россиян поднялись почти на десять процентов. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

— Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года — почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов, — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По словам министра, сейчас в России снижается численность населения в трудоспособном возрасте. На рынке не хватает рабочих рук.

— У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого не было никогда, — добавил министр.

Ранее в Центробанке сообщали, что за первые три месяца этого года реальные зарплаты россиян выросли на 9,5%.

Ранее сегодня глава Минтруда предложил поощрять некурящих премиями.

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Андрей Григорьев
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