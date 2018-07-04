Глава МИД Иордании передал Лаврову послание от короля Абдаллы II Путину
Айман ас-Сафади (слева) и Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Монарх считает, что развитие двусторонних отношений служит на благо мира в регионе.
Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади передал российскому коллеге Сергею Лаврову дружественное послание от короля Абдаллы II президенту РФ Владимиру Путину.
— Король отмечает, что наши отношения развиваются хорошо и они основаны прежде всего на честности, дружбе и открытости, — заявил дипломат перед началом переговоров с Лавровым в Москве.
Ас-Сафади также сообщил мнение Его Величества, что партнёрство между двумя странами не только способствует продвижению их интересов, но и "служит на благо установления мира в регионе".