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Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 14:18

Глава МИД Иордании передал Лаврову послание от короля Абдаллы II Путину

Айман ас-Сафади (слева) и Сергей Лавров. Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Айман ас-Сафади (слева) и Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Монарх считает, что развитие двусторонних отношений служит на благо мира в регионе.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади передал российскому коллеге Сергею Лаврову дружественное послание от короля Абдаллы II президенту РФ Владимиру Путину.

— Король отмечает, что наши отношения развиваются хорошо и они основаны прежде всего на честности, дружбе и открытости, — заявил дипломат перед началом переговоров с Лавровым в Москве.

Ас-Сафади также сообщил мнение Его Величества, что партнёрство между двумя странами не только способствует продвижению их интересов, но и "служит на благо установления мира в регионе".

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Алёна Темирчиева
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