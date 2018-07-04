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Регион
Опубликовано 4 июля 2018, 14:34

Топилин рассказал, когда россиянам ждать двухдневную рабочую неделю

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин допустил, что развитие технологий, а именно роботизация и повышение автоматизации труда, могут поспособствовать тому, что рабочая неделя сократится до четырёх или даже до двух дней. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Мы просто будем меньше работать — четыре дня или, допустим, два дня, — отметил глава Минтруда.

В то же время руководитель ведомства сказал, что сокращение сотрудников не будет происходить очень быстро, так как людям нужно будет заниматься разработкой подобных роботов.

Как писал Лайф, ранее в ходе интервью Максим Топилин сказал, что в этом году за несколько месяцев зарплаты россиян поднялись почти на десять процентов.

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Майя Селезнёва
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