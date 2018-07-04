Звучит как тост. Госдума оставила россиянам право пить с 18 лет

Депутаты отклонили законопроект об увеличении допустимого возраста для покупки алкоголя.

Депутаты Госдумы отклонили законопроект об увеличении возраста, с которого разрешается розничная продажа и потребление алкогольной продукции. Документом предлагалось изменить возрастной порог с 18 до 21 года.

Автор инициативы — сенатор Антон Беляков — настаивал, что этот законопроект должен быть принят в целях защиты общества от ранней алкоголизации молодого поколения. Однако против этой меры выступили как в правительстве, так и в профильном комитете Госдумы. Противники документа пояснили, что его содержание противоречит нормам Гражданского кодекса и основного закона страны. Так, согласно статье 60-й Конституции РФ, гражданин может самостоятельно и в полном объёме осуществлять свои права и обязанности с 18 лет.

Кроме того, противники законопроекта опасались, что его реализация грозит привести к увеличению объёмов потребления молодёжью нелегальной алкогольной продукции, а это нанесёт ещё больший вред их здоровью.