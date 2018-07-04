Госдума поддержала снятие запрета на визит родственников больных в реанимацию
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Законопроект, разработанный группой депутатов во главе с Николаем Герасименко, был внесён в нижнюю палату парламента в январе 2018 года.
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, согласно которому члены семей смогут посещать пациентов в реанимации.
— У родителей, супругов, детей появится право быть со своими близкими в тяжёлые моменты, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также он добавил, что во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопрос доступа к тяжёлым больным был поднят актёром Константином Хабенским, основавшим благотворительный фонд.
В настоящее время посещение пациентов в реанимации во многом зависит от позиции главного врача. Это вызывает негативную реакцию граждан и может уменьшать эффективность терапии.
Авторство законопроекта, который был внесён в Госдуму в январе 2018 года, принадлежит группе депутатов во главе с Николаем Герасименко.
Ранее сообщалось, что в России ввели новый тест на алкоголь для водителей.