Госдума поддержала снятие запрета на визит родственников больных в реанимацию

Законопроект, разработанный группой депутатов во главе с Николаем Герасименко, был внесён в нижнюю палату парламента в январе 2018 года.

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, согласно которому члены семей смогут посещать пациентов в реанимации.

— У родителей, супругов, детей появится право быть со своими близкими в тяжёлые моменты, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также он добавил, что во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопрос доступа к тяжёлым больным был поднят актёром Константином Хабенским, основавшим благотворительный фонд.

В настоящее время посещение пациентов в реанимации во многом зависит от позиции главного врача. Это вызывает негативную реакцию граждан и может уменьшать эффективность терапии.

Авторство законопроекта, который был внесён в Госдуму в январе 2018 года, принадлежит группе депутатов во главе с Николаем Герасименко.