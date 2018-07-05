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Регион
Опубликовано 5 июля 2018, 01:40

В Шотландии полиция арестовала подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

Фото &copy; Twitter/Paul Smith

Фото © Twitter/Paul Smith

Смерть ребёнка потрясла жителей небольшого острова Бьют. Полиция провела обход всех домов с просьбой запирать двери в целях безопасности.

Шотландская полиция арестовала подозреваемого в убийстве шестилетней Алиши Макфейл, сообщает агентство Reuters.

На остров Бьют, где произошло преступление, были направлены дополнительные силы полиции из других городов. Местные жители рассказали, что ничего подобного на их острове до этого не происходило.

Как сообщается, речь идёт о несовершеннолетнем молодом человеке. Девочка пропала утром 2 июля из города Ротсей, где гостила у бабушки с дедушкой. Её тело было найдено в лесу.

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Эмила Сидорова
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