В Шотландии полиция арестовала подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

Смерть ребёнка потрясла жителей небольшого острова Бьют. Полиция провела обход всех домов с просьбой запирать двери в целях безопасности.

Шотландская полиция арестовала подозреваемого в убийстве шестилетней Алиши Макфейл, сообщает агентство Reuters.

На остров Бьют, где произошло преступление, были направлены дополнительные силы полиции из других городов. Местные жители рассказали, что ничего подобного на их острове до этого не происходило.