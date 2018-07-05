Представители 19 государств приедут на ВЭФ во Владивостоке

На ВЭФ во Владивосток, который состоится в сентябре, приедут представители 19 стран, среди них Великобритания, США, Китай, Канада и Япония.

— По состоянию на конец июня подтвердили участие 668 человек. Это представители 19 стран: из АТР — Китай, Индия, Япония; европейские страны, в том числе Британия, Швейцария; а также Канада и США и ряд других, — приводит слова полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева РИА "Новости".

Он напомнил, что в прошлом году в аналогичном периоде своё участие в ВЭФ подтвердили только 409 человек.