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Опубликовано 5 июля 2018, 07:21

Представители 19 государств приедут на ВЭФ во Владивостоке

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

На ВЭФ во Владивосток, который состоится в сентябре, приедут представители 19 стран, среди них Великобритания, США, Китай, Канада и Япония.

— По состоянию на конец июня подтвердили участие 668 человек. Это представители 19 стран: из АТР — Китай, Индия, Япония; европейские страны, в том числе Британия, Швейцария; а также Канада и США и ряд других, — приводит слова полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева РИА "Новости".

Он напомнил, что в прошлом году в аналогичном периоде своё участие в ВЭФ подтвердили только 409 человек.

Восточный экономический форум пройдёт 11–13 сентября во Владивостоке.

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Янковская Ольга
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