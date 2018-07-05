Названы лучшие игры первой половины 2018 года

В соответствующий рейтинг вошли самые высокооценённые игры за первые шесть месяцев этого года.

Сервис по сбору оценок и рецензий Metacritic подвёл промежуточные итоги 2018 года. Агрегатор назвал лучшие игры первой половины текущего года на основе оценок журналистов.

В рейтинг вошли самые высокооценённые игры за обозначенный период. Сервис исключил из списка ремастеры и порты, а также сборники, эпизодические релизы и дополнения. Согласно правилам Metacritic у игры должно быть не менее 7 оценок от профессиональных журналистов.