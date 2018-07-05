Названы лучшие игры первой половины 2018 года
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В соответствующий рейтинг вошли самые высокооценённые игры за первые шесть месяцев этого года.
Сервис по сбору оценок и рецензий Metacritic подвёл промежуточные итоги 2018 года. Агрегатор назвал лучшие игры первой половины текущего года на основе оценок журналистов.
В рейтинг вошли самые высокооценённые игры за обозначенный период. Сервис исключил из списка ремастеры и порты, а также сборники, эпизодические релизы и дополнения. Согласно правилам Metacritic у игры должно быть не менее 7 оценок от профессиональных журналистов.
Первое место занял эксклюзив PlayStation 4 — God of War. Игра получила 94 балла. На втором месте расположилась игра Celeste с 92 баллами, на третьем — Monster Hunter: World (90 баллов). Далее идут Into the Breach (89 баллов), Pillars of Eternity II: Deadfire (88 баллов), Subnautica (87 баллов), Dragon Ball FighterZ (87 баллов), DJMax Respect (85 баллов), Full Metal Furies (85 баллов) и Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (85 баллов).