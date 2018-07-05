Акции Nintendo упали в цене из-за плохих продаж Switch

Японская компания недосчиталась круглой суммы денег. Это произошло всего лишь за один день.

Акции компании Nintendo на Токийской бирже за день упали на 5,27%. По информации аналитической фирмы Nikkei, это произошло из-за того, что владельцы акций стали продавать их, так как японцы неохотно делятся информацией о своих будущих играх.

Помимо всего прочего, сейчас наблюдается спад темпов продаж гибридной консоли Switch. Ранее стоимость акций падала на более чем на 6%. Это произошло после презентации на выставке Е3, на которой компания уделила особенно много времени показу файтинга Super Smash Bros. Ultimate.