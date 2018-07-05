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Опубликовано 5 июля 2018, 10:05

Акции Nintendo упали в цене из-за плохих продаж Switch

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Японская компания недосчиталась круглой суммы денег. Это произошло всего лишь за один день.

Акции компании Nintendo на Токийской бирже за день упали на 5,27%. По информации аналитической фирмы Nikkei, это произошло из-за того, что владельцы акций стали продавать их, так как японцы неохотно делятся информацией о своих будущих играх.

Помимо всего прочего, сейчас наблюдается спад темпов продаж гибридной консоли Switch. Ранее стоимость акций падала на более чем на 6%. Это произошло после презентации на выставке Е3, на которой компания уделила особенно много времени показу файтинга Super Smash Bros. Ultimate.

Согласно данным аналитиков, помимо отсутствия информации о новых играх, на цену акций повлияло также и то, что конструктор Nintendo Labo не смог стимулировать продажи консолей.

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Сергей Сурепин
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