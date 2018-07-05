Производители лекарств предупредили о росте цен из-за новой маркировки

В фармацевтических ассоциациях считают, что изменения потребуют значительных незапланированных материальных и временных расходов.

Представители пяти крупнейших фармассоциаций РФ предупредили о предстоящем росте стоимости лекарств из-за новых требований Федеральной службы безопасности. Письмо с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки препаратов направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.

Производители считают, что обязательная защитная маркировка для лекарств приведёт к их значительному подорожанию, а также грозит "изоляцией отечественной фармацевтической индустрии".

В фармацевтических ассоциациях пояснили, что изменения в системе потребуют от производителей значительных незапланированных расходов.