Производители лекарств предупредили о росте цен из-за новой маркировки
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В фармацевтических ассоциациях считают, что изменения потребуют значительных незапланированных материальных и временных расходов.
Представители пяти крупнейших фармассоциаций РФ предупредили о предстоящем росте стоимости лекарств из-за новых требований Федеральной службы безопасности. Письмо с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки препаратов направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.
Производители считают, что обязательная защитная маркировка для лекарств приведёт к их значительному подорожанию, а также грозит "изоляцией отечественной фармацевтической индустрии".
В фармацевтических ассоциациях пояснили, что изменения в системе потребуют от производителей значительных незапланированных расходов.
Напомним, 1 февраля 2017 года в России был запущен эксперимент по маркировке препаратов двухмерным штрихкодом. Недавно в ГД прошли парламентские слушания по этой теме.