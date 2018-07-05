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Регион
Опубликовано 5 июля 2018, 10:57

Производители лекарств предупредили о росте цен из-за новой маркировки

Фото: &copy; Pixabay / stevepb

Фото: © Pixabay / stevepb

В фармацевтических ассоциациях считают, что изменения потребуют значительных незапланированных материальных и временных расходов.

Представители пяти крупнейших фармассоциаций РФ предупредили о предстоящем росте стоимости лекарств из-за новых требований Федеральной службы безопасности. Письмо с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки препаратов направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.

Производители считают, что обязательная защитная маркировка для лекарств приведёт к их значительному подорожанию, а также грозит "изоляцией отечественной фармацевтической индустрии".

В фармацевтических ассоциациях пояснили, что изменения в системе потребуют от производителей значительных незапланированных расходов.

Напомним, 1 февраля 2017 года в России был запущен эксперимент по маркировке препаратов двухмерным штрихкодом. Недавно в ГД прошли парламентские слушания по этой теме.

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Анна Стрельцова
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