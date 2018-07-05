Звезда "Секретных материалов" снимется в фильме про НЛО

Тема инопланетян не отпускает актрису. На этот раз Джиллиан Андерсон сыграет профессора колледжа.

Популярная актриса Джиллиан Андерсон нашла себе новый фильм. Недавно она ушла из сериала "Секретные материалы", но всё равно осталась верна теме инопланетян.

Новая лента получила название "НЛО". Она расскажет об одаренном студенте, который одержим поисками летающих тарелок. В определённый момент его поведение привлекает внимание спецслужб. Андерсон сыграет профессора колледжа, в котором учится студент.