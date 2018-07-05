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Регион
Опубликовано 5 июля 2018, 09:45

Twitch бесплатно раздаст 21 игру всем желающим геймерам

Фото &copy; Twitch

Фото © Twitch

Сервис для проведения трансляций также предоставит скидки 50% на весь ассортимент.

Популярный сервис для проведения трансляций Twitch примет участие в традиционной июльской распродаже Amazon Prime Day. Стриминговая платформа устроит крупнейшую за всю историю раздачу игр.

В период со 2 по 17 июля геймеры получат 21 игру. Вместе с этим все желающие смогут получить скидки на популярные товары, которые находятся в магазине Twitch.

Участие в акции могут принять владельцы подписки Twitch Prime. Первые 7 месяцев пользования сервиса доступны бесплатно, а после стоимость подписки составляет 3 евро в месяц.

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Сергей Сурепин
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