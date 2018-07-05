В аппарате Москальковой прокомментировали информацию о пытках над Ярошенко в США
Лётчик Константин Ярошенко. Фото: © РИА Новости
По словам лётчика, он даже не может есть, потому что часть зубов ему выбили американские агенты.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова держит на контроле вопрос по соблюдению прав лётчика Константина Ярошенко, который содержится в тюрьме США и неоднократно жаловался на недостаток медпомощи и дискриминацию в заключении, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
— Мы очень надеемся, что, возможно, что-то сдвинется с мёртвой точки. <...> Татьяна Николаевна постоянно держит эту тему на контроле, — приводит агентство слова собеседника.
Напомним, Ярошенко рассказал в письме омбудсмену Татьяне Москальковой о пытках в тюрьме США.
Ярошенко похитили в Либерии в 2010 году американские спецслужбы и затем переправили в США. Россиянину предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. При этом лётчик полностью отрицает вину, называя арест провокацией. Официальные представители российских властей и семья Ярошенко неоднократно просили Вашингтон передать его РФ.