В аппарате Москальковой прокомментировали информацию о пытках над Ярошенко в США

По словам лётчика, он даже не может есть, потому что часть зубов ему выбили американские агенты.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова держит на контроле вопрос по соблюдению прав лётчика Константина Ярошенко, который содержится в тюрьме США и неоднократно жаловался на недостаток медпомощи и дискриминацию в заключении, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

— Мы очень надеемся, что, возможно, что-то сдвинется с мёртвой точки. <...> Татьяна Николаевна постоянно держит эту тему на контроле, — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, Ярошенко рассказал в письме омбудсмену Татьяне Москальковой о пытках в тюрьме США.