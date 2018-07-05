Госдума одобрила закон о снижении акцизов на топливо

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект о снижении акцизов на топливо и введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородов.

Согласно внесённым поправкам, ставка НДД составит 50 процентов и будет взиматься не с объёмов нефти, а с доходов от реализации чёрного золота с учётом вычета пошлины, налога на добычу полезных ископаемых и расходов на добычу и транспортировку.

Кроме того, проект предусматривает снижение с 1 июня акцизов на бензин и дизельное топливо — на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну.