В Минобороны рассказали об уникальном рекорде советской подлодки

Рекорд скорости советской подводной лодки К-162, построенной по проекту 661 "Анчар", был установлен в 1970 году — на испытаниях экипаж подлодки разогнал подводный крейсер до скорости 44,7 узла (82,78 километра в час). До настоящего времени этот рекорд не превзойдён, сообщается в электронном ресурсе "Книга рекордов ВС РФ" Минобороны России.

Увеличения скорости хода в подводном положении советским кораблестроителям удалось добиться с помощью применения уникальных для того времени технологий: корпус АПЛ К-162 был целиком выполнен из титана — лёгкого и прочного материала, а в качестве "сердца" субмарины была использована экспериментальная энергетическая установка. Из-за уникальности технологий постройка АПЛ оказалась чрезвычайно дорога — на строительство самой быстрой субмарины в мире было потрачено 240 млн советских рублей. Уникальные технологии позволили занять место рекордсмена на долгие десятилетия — даже самые современные субмарины, находящиеся как в составе ВМФ России, так и в составе ВМС США, развивают подводную скорость не более 30 узлов (чуть более 55 километров в час).