Netflix поднимает цены для любителей видео высокого качества

Теперь сервис будет поддерживать видео с разрешением 4К. Для этого разработчики запустили тарифный план Ultra.

Компания Netflix вводит для подписки новый тариф Ultra, сообщает Variety. Он не предполагает никаких новых опций, а забирает часть возможностей у тарифа Premium, например, просмотр в качестве HDR и 4K.

Пока в различных странах цены на новую подписку разнятся от 17 до 20 евро в месяц. В некоторых регионах уменьшились функции на других тарифах. Например, в Италии пользователи пакета Premium теперь могут с одного профиля одновременно смотреть шоу только с двух экранов, а не с четырёх.