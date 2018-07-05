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Опубликовано 5 июля 2018, 09:45

Песков ответил, будет ли встреча Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;телеграм-канал&nbsp;МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: © телеграм-канал МИД РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока окончательного подтверждения по поводу встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на ВЭФ во Владивостоке нет.

— Было приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ. Пока КНДР не определилась со сроками. Как будет ясность, мы объявим, — пояснил представитель Кремля.

Как уже сообщалось, Путин на встрече с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом попросил его передать лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию.

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Александр Юнашев
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