Песков ответил, будет ли встреча Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока окончательного подтверждения по поводу встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на ВЭФ во Владивостоке нет.

— Было приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ. Пока КНДР не определилась со сроками. Как будет ясность, мы объявим, — пояснил представитель Кремля.