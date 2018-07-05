Песков ответил, будет ли встреча Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: © телеграм-канал МИД РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока окончательного подтверждения по поводу встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на ВЭФ во Владивостоке нет.
— Было приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ. Пока КНДР не определилась со сроками. Как будет ясность, мы объявим, — пояснил представитель Кремля.
Как уже сообщалось, Путин на встрече с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом попросил его передать лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию.