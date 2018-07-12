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Регион
Опубликовано 12 июля 2018, 23:50

Дарья Клюкина попросила подписчиков помочь ей выбрать свадебное платье

Дмитрий Песков. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина озадачила подписчиков снимками в свадебных платьях.

"Знаю, что жених не должен видеть платье невесты до свадьбы, но я же только вам его показываю. Теперь дружно выбираем, какое из трёх мне больше всего к лицу: 1, 2 или 3?" — обратилась Клюкина к подписчикам.

Её подписчики, которых больше двух миллионов, стали атаковывать девушку комментариями, кто же жених. Многие понадеялись, что избранником всё-таки стал Егор Крид.

Спустя почти сутки после провокационной публикации Клюкина успокоила подписчиков, заявив в "Инстаграме", что сейчас находится в Лондоне, а наряд примеряла для рекламы нового аромата Elie Saab.

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Маргарита Румянцева
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