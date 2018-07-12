Дарья Клюкина попросила подписчиков помочь ей выбрать свадебное платье
Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина озадачила подписчиков снимками в свадебных платьях.
"Знаю, что жених не должен видеть платье невесты до свадьбы, но я же только вам его показываю. Теперь дружно выбираем, какое из трёх мне больше всего к лицу: 1, 2 или 3?" — обратилась Клюкина к подписчикам.
Её подписчики, которых больше двух миллионов, стали атаковывать девушку комментариями, кто же жених. Многие понадеялись, что избранником всё-таки стал Егор Крид.
Спустя почти сутки после провокационной публикации Клюкина успокоила подписчиков, заявив в "Инстаграме", что сейчас находится в Лондоне, а наряд примеряла для рекламы нового аромата Elie Saab.