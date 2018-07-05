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Регион
Опубликовано 5 июля 2018, 13:00

Болельщик из Нигерии попросил политубежища в России

Нигерия. Фото: &copy; Flickr/Heinrich-B&ouml;ll-Stiftung

Нигерия. Фото: © Flickr/Heinrich-Böll-Stiftung

Сейчас вопрос об удовлетворении просьбы мужчины находится на рассмотрении у спецслужб РФ.

Гражданин Нигерии, преследуемый на своей родине, попросил у российских властей предоставить ему политическое убежище на территории РФ, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам 31-летнего мужчины, из-за его участия в антиправительственных митингах в его адрес от нигерийских военных поступали угрозы убийства.

Отмечается, что сейчас вопрос о предоставлении нигерийцу убежища находится на рассмотрении у спецслужб РФ.

В каких именно акциях принимал участие гражданин Нигерии и есть ли доказательства угроз в его адрес, не сообщается.

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Анна Стрельцова
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